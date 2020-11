Boerenclubje DEO groeit uit z’n voegen op Dijkhoek: ‘We hebben goud in handen’

Annegreet van Bergen duikt in de verhalen van de Achterhoek: ‘Badwater delen en tv kijken bij de buren’

25 november ENSCHEDE/ZUTPHEN - Annegreet van Bergen schreef twee zeer populaire boeken over hoe welvarend Nederland is geworden: Gouden Jaren en Het Goede Leven, waarvoor ze rijkelijk kon putten uit haar jeugd in Enschede. In Noo kriege wi-j ‘t baeter brengt ze de verhalen van de Achterhoek.