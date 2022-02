Boerengezin Klumper vastberaden: ‘Onze grond verkopen we niet voor bedrijventerrein’

De gemeente wil deze maand met alle betrokkenen om tafel voor een gebiedsvisie voor een nieuw industrieterrein aan de Misterweg in Winterswijk. Maar het beoogde bedrijventerrein op de weilanden tegenover campingzaak Obelink stuit op veel verzet.



Gerrit en Riek en hun zoons Rick en Bas Klumper hebben de meeste grond in handen op de plek waar het bedrijventerrein zou moeten komen. Van hun 44 hectare daar zouden ze 17 hectare weiland moeten inleveren. ,,Maar dat gaat niet gebeuren”, zegt Gerrit Klumper vastberaden. ,,Wij hebben die grond over jaren beetje bij beetje gekocht en geruild, zodat we daar nu een mooi aaneengesloten perceel hebben. En wij willen graag verder met onze boerderij in Winterswijk.”



De maatschap Klumper is een bloeiend boerenbedrijf met 200 koeien en 160 hectare land, waarvan 100 hectare in eigendom. Daarvan ligt 35 hectare bij hun boerderij aan de Badweg en 44 hectare rond de stal met jongvee aan de Bessinkgoorweg. En daar is nou juist het nieuwe bedrijventerrein gepland.