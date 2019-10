Boerenprotest op het schoolplein met kaas, worst en komkommer

Met de actie op het schoolplein van de Meeneschool in Zelhem steunen ze de boeren die wel naar Den Haag waren gegaan. Zelf konden ze niet, omdat ze druk zijn met de bouw van een nieuwe stal. ,,Maar we zijn het wél eens met het doel: boeren verdienen waardering en niet dat er constant met de vinger naar ons wordt gewezen”, zegt Looman. De boerenfamilies hadden hun trekkers geparkeerd op het schoolplein. Wel na overleg met de schoolleiding. ,,Want we willen geen dingen doen die niet mogen. We houden de acties positief, dus doen we alles in overleg”, zegt Looman.

In de trekker naar huis

De kinderen racen ondertussen druk over het schoolplein op de traptrekkertjes, die ook door de families waren meegenomen. Een groot feest voor de kinderen, want de school heeft zelf dat speelgoed niet beschikbaar.



En voor de zoontjes Menno (6) en Leon (9) van Dick en Judith was het al helemaal een feest, want zij mochten mee in de trekker naar huis. Best spannend, vindt Leon, maar vooral heel leuk: ,,Dat wil ik elke dag wel!”



Lees alles over het boerenprotest in ons dossier.