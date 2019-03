‘Boerentrots’ nieuwe tentoonstelling in museum Staal

Vernieuwd terrein voor Zelhemse korfbal­club: kunstgras­veld gepresen­teerd

30 maart ZELHEM - Korfbalvereniging SEV in Zelhem heeft in korte tijd haar accommodatie opgeknapt. Er is zowel een kunstgrasveld als een beachkorfbalveld aangelegd. Beachkorfbal wint steeds meer aan populariteit en is zeker in de zomermaanden interessant. Ook het dak van het clubhuis en de kleedlokalen is vervangen en asbest is afgevoerd.