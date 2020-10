Boerenzoon Herman uit Toldijk is Stripmaker des Vaderlands

HAARLEM / TOLDIJK – Hij groeide op als boerenzoon in Toldijk. Vanaf 1 januari 2021 is Achterhoeker Herman Roozen drie jaar lang Stripmaker des Vaderlands. De 46-jarige tekenaar, al jaren woonachtig in het Drentse Coevorden, volgt Margreet de Boer op in die functie.

,,Ik voel me zeer vereerd met deze titel’’, zegt Roozen, die tot zijn 23-ste in de Achterhoek heeft gewoond. ,,Het is een soort erkenning en herkenning van mijn vakmanschap.’’ Na zijn middelbare schooltijd op het Ulenhofcollege in Doetinchem ging hij naar de agrarische hogeschool in Dronten en studeerde hij kunstmatige intelligentie. Jarenlang werkte hij als informatieanalist bij een groot bedrijf.

Sinds 2003 is hij professioneel striptekenaar. Roozen heeft er nooit een opleiding voor gehad, zijn tekenlessen in Doetinchem gingen vaak de mist in door ziekte van de docent. ,,In die zin heb ik wel wat gemist. Ik heb wel mijn hele leven strips gemaakt en verdiende er een paar centen bij. Maar ik ben inderdaad een volledige autodidact.’’

Volledig scherm Deze strip van Herman Roozen heeft in het Algemeen Dagblad gestaan. © pr

De strip ‘Opa’ voor het in Doetinchem vervaardigde agrarische vakblad Boerderij maakt hij sinds 2004. Hij werkt voor meidenblad Tina, maakt tekeningen voor animaties voor RTV Drenthe en de NOS. Roozen schrijft verder verhalen voor Donald Duck en schuwt commerciële opdrachten voor grote bedrijven niet.

Nedersaksisch

Van zijn jeugd in de Achterhoek, op de boerderij met zijn ouders en twee zussen, herinnert hij zich vooral het vlakke landschap. Zijn vrouw komt uit Coevorden, vandaar dat hij in Drenthe terecht is gekomen. ,,Het verschil met mijn geboortestreek is niet zo groot. Beide Nedersaksisch, de mensen praten, lopen en gedragen zich op ongeveer dezelfde manier.’’

Zijn moeder en twee zussen wonen nog steeds in de Achterhoek, twee van de drie nog in Toldijk. Een bijzondere herinnering aan zijn jeugd is de dag dat hij als kind thuis een varkensschuur in brand stak. ,,Een ongelukje, uiteraard.’’

Grote meneer

Roozen is een grote meneer in zijn vak. Al loopt hij daar als nuchtere Achterhoeker niet mee te koop. ,,Hoe ik mijn werk typeer? Dat vind ik lastig. Ik houd van humor en een heldere vertel- en tekenstijl. ,,Een paar jaar geleden heb ik autobiografisch boekjes gemaakt, met als titel ‘Broertje’. Zo werd ik vroeger thuis genoemd. Volgens mij geldt dat voor veel Achterhoekse jongens.’’

Vrijdagmiddag is zijn verkiezing als Stripmaker des Vaderlands bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in Haarlem. Een eretitel, vindt de vader van drie kinderen. ,,Je kunt er niet op solliciteren, je wordt er voor gevraagd. Dat een commissie van wijze mannen en vrouwen op mij is gekomen maakt me trots. Kennelijk hebben ze hoge verwachtingen van me.’’

Volledig scherm De omslag van het stripboek van Herman Roozen.

Volledig scherm Deze strip van Herman Roozen is verschenen rond de Nijmeegse Vierdaagse. © dg