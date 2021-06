‘Boer’gondisch lunchen in Sinderen

SINDEREN Wie wil weten wat het Nederlandse boerenland aan lekkere producten te bieden heeft kan in de week van 7 tot en met 12 juni voor een lunch terecht op het erf van boerderij De Grote Migchelt in Sinderen.

De Grote Migchelt is een eeuwenoude boerderij die sinds 2014 in handen is van Erik en Meike Lubbers. Er lopen zo’n 100 melkkoeien rond, zwartbonte Friesian Holsteins. Daarnaast wordt er op de Grote Migchelt bewust met de natuur omgegaan. Tien procent van het grondoppervlakte bestaat uit bos, waarmee de uitstoot van CO2 wordt beperkt. Ook is er een perceel ingezaaid met klaver, dat extra veel stikstof vastlegt.

In deze omgeving kunnen bezoekers van 7 tot en met 12 juni terecht voor een lunch die grotendeels zal bestaan uit seizoensgebonden streekproducten. Aardbeien of tomaten uit de kassen, zuivel en kaas van de melkveehouder of een doos verse eitjes van de kippenboer.

De boerenlunch wordt georganiseerd door Team Agro NL, die als promotor van de agrarische sector wil laten zien waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt gemaakt.

Wie mee wil doen aan de boerenlunch kan vandaag nog reserveren. Op de boerderij in Sinderen wordt de lunch op maandag 7 juni, woensdag 9 juni en vrijdag 11 juni van 12.00 tot 14.00 uur geserveerd. Kosten zijn 12.50 euro per persoon, kinderen betalen 7.50 euro. Opgeven kan via info@boerlubbers.nl of 0642940716.

Geïnteresseerden kunnen in de Achterhoek ook nog terecht in Beltrum voor een boerenlunch. Bij melkveehouderij De Weiden is tussen 7 en 12 juni elke dag lunch mogelijk vanaf 13.00 uur. De kosten bedragen hier 10 euro per persoon inclusief rondleiding, koffie en thee. Opgeven via logeerboerderijdeweiden@gmail.com