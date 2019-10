Boerin Suzanne Ruesink over strijd van de boeren in jubileumeditie Nieuwscafé

Terugkijken op 10 jaar nieuwscafé

Deze editie van het Nieuwscafé staat verder vooral in het teken van het 10-jarig bestaan van de talkshow, ontstaan uit een samenwerking tussen De Gelderlander, de Gruitpoort en Omroep Gelderland. Oud-presentatoren Eric van der Vegt, Inge de Jager én Flip Versteegh (tevens organisator van het eerste uur) zijn gast en kijken terug.



Ook gast is Erik Hagelstein, zonder twijfel de bekendste en langst zittende presentator van het Nieuwscafé. Na bijna tien jaar stopt Hagelstein er mee. De presentator, journalist en zanger heeft andere drukke werkzaamheden. Zo toert hij op dit moment door het land met The Life of a Man, de theatershow van zijn Joe Cocker Tributeband.



Hagelstein zorgt ook voor de muziek. De zanger wordt begeleid door zijn gitaristen Luc Verheij en Joop Wallerbosch.



De presentatie van het Nieuwscafé is in handen van Tanja Kits en en Henny Haggeman. Het Nieuwscafé in de Gruitpoort in Doetinchem begint om 14.00 uur, de toegang is gratis.