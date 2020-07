Boet (18) overleed op ‘zijn’ Zwarte Cross: ‘Dat kan niet, was het eerste wat ik zei’

Door de participiz­za is er geen geld meer voor de stoeptegel zelf

11:06 Vroeger! Vroeger was alles beter. Als er een stoeptegel los lag, dan belde je de ambtenaar thuis. Of je zei het even tegen de wethouder in de supermarkt. Of je liep even het gemeentehuis binnen om dat te melden. En meestal was na een paar dagen de klus geklaard. De lijntjes waren kort, het aantal ambtenaren beperkt. De onroerendezaakbelasting (ozb) dus ook. Tenminste in mijn herinnering.