Boete als beachclub bij recreatieplas in Winterswijk nog bruiloft, bingo en silent disco houdt

Pontje over de Berkel naar de Staringkoe­pel gesloten

17:14 Het voetveer dat mensen zelf kunnen bedienen om over de Berkel bij de Staringkoepel in Lochem te komen, is afgesloten voor het publiek. Het werd er te druk met mensen die kwamen uitwaaien. Natuurmonumenten vindt het in verband met corona voorlopig niet verantwoordelijk.