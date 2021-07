Boete voor boer Thijs geschrapt: ‘Geen hooligans, maar boeren die een sfeeractie houden’

updateZUTPHEN/ MARIËNVELDE - De Achterhoekse boer Thijs Wieggers heeft woensdagmiddag een pardon gekregen van de rechter in Zutphen voor een illegale samenkomst in zijn weiland.

Melkveehouder Wieggers stelde vorig jaar april zijn wei in Mariënvelde beschikbaar, zodat zo’n 250 boeren met hun verlichte landbouwvoertuigen het logo van 75 jaar vrijheid uit konden beelden. De actie werd op touw gezet door de groep Voll Gass.

Hoewel de actie op veel sympathie kon rekenen, viel er later een boete van 1.000 euro op de mat bij Wieggers. Hij zou namelijk in strijd met de toen geldende coronanoodverordening gehandeld hebben.

Rechter: ‘Boete niet gepast’

De rechter vindt het bewezen dat Wieggers zich niet aan die noodverordening heeft gehouden, maar toch hoeft de boer de 1.000 euro boete niet te betalen. ,,Een boete is niet gepast hier”, aldus de rechter.

De politie was namelijk op een vroeg moment al op de hoogte van de actie. Er was tijdig contact met Wieggers én er was nog alle ruimte om te handhaven, toen de politie ter plaatse was. Dat is niet gebeurd en dat is logisch, volgens de rechter. ,,We hebben hier niet te maken met hooligans, maar met boeren die bezig zijn met een sfeeractie.”

Wel krijgt de melkveehouder een aantekening in zijn strafdossier vanwege het overtreden van de coronanoodverordening. Daar is hij wél schuldig aan bevonden. ,,Het is jammer dat ik niet volledig ben vrijgesproken, maar dat ik de boete niet hoef te betalen is mooi”, zegt Wieggers in reactie op de uitspraak.

Hij is er nuchter en realistisch over: ,,De bijeenkomst was ook gewoon op mijn land, daar ben ik altijd transparant over geweest, dus daar ben ik ook schuldig aan.”

De boer kan niet meer in beroep tegen deze uitspraak.

80 trekkers als steun

Wieggers werd woensdag bij de rechtbank gesteund door veel collega’s, die massaal naar de rechtbank in Zutphen waren gekomen. Zo’n 80 trekkers stonden opgesteld voor het gerechtsgebouw aan de Martinetsingel.

Dat maakte Wieggers trots: ,Het is prachtig om te zien dat iedereen er is”, zei hij glunderend, voorafgaand aan de rechtszaak.