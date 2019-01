Boh Foi Toch stopt pas als Hans Keuper omvalt

Maakt Zutphens industrie­ter­rein De Mars Eefde ziek?

8:14 De Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) gaat onderzoeken of de uitstoot van het Zutphense industrieterrein De Mars slecht is voor de gezondheid van de bewoners in het aangrenzende Eefde. Dit is naar aanleiding van onrust in Eefde West. Buurtbewoners constateerden zelf dat bij 40 huishoudens meer dan 20 mensen lijden aan kanker.