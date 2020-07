Boh Foi Toch zweeft anderhalf uur op een roze wolk tijdens de Zwarte Cross

Borculose Geert en Ina Sprick gaan met pensioen: ‘Leven zonder muziek is niet voor te stellen’

8:31 BORCULO - In 1975 vinden ze elkaar in de muziek op het conservatorium in Enschede. Hij speelt de sterren van de hemel op de Nederlandse podia, zij geeft les en dirigeert koren. 45 jaar later gaat het echtpaar samen met pensioen.