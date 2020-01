‘Bohemian Rapsody’ en ‘Downtown Abbey’ doen Achterhoekse filmhuizen bloeien

Tiende exemplaar van boekje ‘Aan de Gaskamer Ontsnapt!’ duikt op in Almen

17 januari Er is weer een exemplaar opgedoken van het zeer zeldzame boekje Aan de Gaskamer Ontsnapt! van de Joodse Rosa de Winter-Levy uit Zutphen. Het 44 pagina's tellende werkje staat in de boekenkast van Almenaar Dirk Kok. Het is voor zover bekend het tiende exemplaar wereldwijd van het boekje.