Boliestraat in Doetinchem dunt verder uit: modezaak Wil Klaasen failliet, lingeriezaak verhuist

DOETINCHEM - Modezaak Wil Klaasen aan de Boliestraat in Doetinchem is failliet. Het faillissement is dinsdag uitgesproken, zo bevestigt een faillissementsmedewerker van curator Ruben Schuurman.

De zaak zit al sinds 1983 gevestigd in de straat. In 2016 dreigde Wil Klaasen er te vertrekken. Eigenaar Klaasen wilde zijn focus helemaal op Arnhem leggen en wilde uit Doetinchem weg vanwege de slechte bereikbaarheid. Hij kwam er destijds toch op terug en had zich naar eigen zeggen ‘vergist'.

Behalve de vestiging in de Boliestraat is ook de winkel in Arnhem failliet. Daar had Wil Klaasen een zaak aan de Jansbinnensingel. Over het faillissement en mogelijke overnamekandidaten kon de faillissementsmedewerker woensdagochtend nog niets melden. De besprekingen met de curator zijn nog in volle gang, liet zij weten.

Lingeriezaak

Ook lingeriezaak Vermolen gaat weg uit de Boliestraat. De winkel verhuist in de zomer van 2019 naar de Waterstraat, vanwege de betere bereikbaarheid. De lingeriezaak, opgericht in 1933, zit al sinds na de oorlog in de Boliestraat. De Waterstraat is volgens Vermolen ‘een betere aanlooplocatie'. ‘Iedereen loopt, fietst of rijdt wel een keer door de Waterstraat’, schrijft de eigenaar.

De expositie van het Terracottaleger in een pand in de Boliestraat is inmiddels ook gestopt. Deze expo, met manshoge beelden van het leger van keizer Qin, was te zien tot en met 10 maart.

Hierdoor vertrekken er opnieuw zaken uit de Boliestraat, die sinds eind 2016 als zorgenkindje wordt gezien. De afgelopen jaren vertrokken daar al diverse winkels. Zo ging in september vorig jaar schoenenzaak Engelen al weg. Ook Houtbrox en Piet Zoomers zijn vertrokken, net als schoenenzaak Ziengs en woninginrichtingzaak Home bij Simone.

Panden opgevuld