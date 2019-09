‘Bollert Brons is het feestje van het jaar in Noordijk’

Op zondagochtend tegen elf uur gaan de eerste amazones alweer van het terrein af. Ze lopen met hun paard richting het grote veld aan de overkant van de straat. Daar staan de paardentrailers. Voor Lizzy de Koning zit de wedstrijd er op. De Utrechtse maakte haar debuut op Bollert Brons. De rit naar de Achterhoek was volgens haar meer dan de moeite waard. „Het is een mooie cross. De aankleding is ook mooi. Er waren hindernissen met figuren van de Fabeltjeskrant en de Minions. Ja, ik vind dat heel leuk. Al die hindernissen met een thema.”

Het was voor haar een druk weekeinde. Een dag eerder deed ze in Vijfhuizen mee aan het Horse Event. Op Bollert Brons bleef ze foutloos. De dressuur, het springen en de cross werden tot een goed einde gebracht. „Dit was mijn derde cross. Eerder heb ik meegedaan in Markelo en in Oud-Karspel.”

De Koning is vol lof over Bollert Brons, maar antwoordt diplomatiek op de vraag of dit ‘het mooiste evenement is’. „Elke wedstrijd heeft zijn eigen kwaliteiten”, zegt ze. Na haar wedstrijd keert ze niet meteen terug naar Utrecht. Er valt nog genoeg te zien hier. De dag is nog lang niet voorbij. Bovendien komt trainer Jordy Wilken nog in actie.

Niet alert genoeg

Karen van der Made uit Ermelo brengt haar paard naar het parkeerterrein. Ook voor haar zit de wedstrijd er al op. „Dit is mijn derde keer hier. Ik ben gek op deze wedstrijd, maar ik heb ditmaal het einde niet gehaald. Bij een hindernis in de cross was ik niet alert genoeg. Het paard remde, ik viel er af”, zegt ze. De dressuur en het springen daarentegen verliepen prima. Het vroegtijdige einde van de cross is ergerlijk, maar ze wil er niet te zwaar aan tillen. „Mijn paard is nog maar 4 jaar. Dat is jong. Hier leert het ook van”, zegt Van der Made.

Verderop op het terrein is Iris Borggreve bezig met het springen. De inwoonster van Vasse is met twee paarden naar het terrein bij Noordijk afgereisd. Er is amper publiek bij het springconcours. De cross trekt veel meer bekijks. Langs de kant bij het springen staat Mariëtte Borggreve de ronde van haar dochter te filmen. „Thuis bespreken we haar prestaties na. Morgen bekijken we de film”, zegt de Twentse. Van de dressuur eerder op de ochtend daarentegen zijn geen opnames gemaakt. „Ik moest voorlezen bij de dressuur”, zegt de moeder van Iris.

Voor het tweetal is Bollert Brons vaste prik. Ze zijn elk jaar van de partij. „Het is een geweldig evenement. De aankleding is heel mooi. De hoveniers hebben hier ook fantastisch werk afgeleverd”, zegt ze over de talrijke bloemstukken. „Voor ons is Bollert Brons het feestje van het jaar. De cross is ook zo professioneel. Dat zien we elders ook wel eens anders.”

Drukte