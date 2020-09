Bomen en bellen bij onbewaakte Aaltense overweg, andere gaat definitief dicht

Spoorbedrijf ProRail verricht komend weekeinde ter plaatse de laatste werkzaamheden aan de overgangen in de buurtschap Lintelo. De kosten van de beveiliging in de Tuunterweg worden gedeeld door ProRail, de gemeente Aalten en het Rijk.



De overgang in de landweg was met betonblokken afgesloten na een dodelijk ongeval in april 2018. De overgang in de Groot Heinenweg was sinds januari al met hekken afgesloten.