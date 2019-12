Bomenbelang Bronckhorst wil kap van bomen in centrum Vorden voorkomen

Ook wijkraad De Hoven in Zutphen zorgt zelf voor grote kerstboom

8:33 Na horeca-ondernemers op de Groenmarkt in Zutphen zorgt ook de wijkraad van de Zutphense wijk De Hoven zelf voor een grote kerstboom om het straatbeeld feestelijk te maken. In eerdere jaren zette de gemeente Zutphen op diverse plekken een kerstboom neer, maar daar is zij voorlopig mee gestopt.