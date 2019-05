Bomenkap in Winterswijkse bossen stuit op veel onbegrip

In natuurgebied het Rommelgebergte liggen de stapels boomstammen hoog opgetast. Klaar om opgehaald te worden door houthandelaren. ,,Maar de houthandel heeft momenteel een overproductie. Vanwege de letterzetter (een verwoestende kever) in de fijnspar is er met name in Duitsland heel veel gekapt, waardoor er veel houtaanbod is”, zegt de Winterswijkse boswachter Bart Jansen van Natuurmonumenten. Hem hebben de klachten over de houtkap in de Winterswijkse bossen inmiddels ook bereikt. ,,Ik kan het uitleggen".