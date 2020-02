Bomers Fysiotherapie breidt van Borculo uit naar Groenlo

BORCULO/GROENLOE - Bomers Fysiotherapie - Dry Needling opent een nevenvestiging in Groenlo. Vanaf 11 maart is deze op woensdag, donderdag en vrijdag geopend. De fysiotherapiebehandelruimte bevindt zich onder het dak van Anytime Fitness aan de Schrijnwerker 1 te Groenlo.

Met de uitbreiding naar Groenlo wordt tegemoetgekomen aan de vraag naar fysiotherapie vanuit deze regio, aldus Jill Bomers, die zelf in Groenlo woont en daar ook een dierfysiotherapiepraktijk/paardenrevalidatiekliniek runt.. „Toen de mogelijkheid zich voordeed om bij Anytime Fitness een dependance te openen, hebben we deze met beide handen aangegrepen.”

In de nieuwe praktijk in Groenlo kunnen mensen voor dezelfde behandelingen terecht als nu in Borculo. Zoals Dry Needling, waarbij spierknopen worden aangeprikt met acupunctuurnaalden waarna ze snel en effectief ontspannen. Maar ook lasertherapie om pijn te bestrijden, ontstekingen sneller te genezen en allerlei lichamelijke klachten sneller op te lossen; medical taping om blessures te helpen herstellen en cupping, een massagetechniek met een glazen kopje waarbij spieren ontspannen en huid beter doorbloed raakt. Een vrij recente toevoeging van het behandelaanbod is handtherapie voor klachten aan de hand, pols en arm.

Inloopavond

De dependance bij Anytime Fitness in Groenlo is vanaf 11 maart elke woensdag, donderdag en vrijdag geopend. Bomers fysiotherapeuten Madelon van den Berg, Iris Kosters en Sandra Spoolder zullen hier afwisselend aanwezig zijn voor behandelingen. Afspraken voor fysiotherapeutische behandelingen, of dat nu is in Borculo of vanaf maart in Groenlo, kunnen als vanouds worden gemaakt door op werkdagen tussen 8.30 tot 11.30 contact op te nemen met assistente Paula Spijkerman.

Jill Bomers: „Dat we in Groenlo bij een sportschool inzitten, biedt mooie kansen. Zo kunnen we naar elkaar doorverwijzen als dat nodig is en elkaars diensten versterken.”