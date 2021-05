Bomexperts brengen na plofkraak achtergebleven explosieven tot ontploffing bij Duitse grenssuper

Rekken zet nog geen streep door het bloemencor­so: ‘We hebben hier ruimte zat om afstand te houden’

10 mei REKKEN - In Rekken zitten de dahliaknollen in de grond. Gaat het bloemencorso eind augustus wel door? Het is het gesprek van de dag op de dahliavelden. „Aan ons zal het niet liggen, we hopen op een corso.”