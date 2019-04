Bomvol wielercafé hangt aan de lippen van De Cauwer

Peppelman stemde tegen Paul Hofman die niet wilde verhuizen, maar hij verhuist nu zelf niet

21:33 ZELHEM - Toen Paul Hofman werd voorgesteld als wethouder voor GroenLinks in Bronckhorst, stemde Antoon Peppelman (PvdA) tegen zijn benoeming. De reden: Hofman woont in Doesburg en wil daar blijven wonen. Nu is Peppelman sinds enkele weken zelf wethouder in Haaksbergen. Maar hij is niet van plan naar de Overijsselse gemeente te verhuizen.