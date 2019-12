Bomvolle zaal in Groenlo vol wantrouwen over ziekenhuisplannen

UPDATEGROENLO - Ondanks het afblazen van het besluit om twee afdelingen te sluiten in het Winterswijkse ziekenhuis SKB, zat woensdagavond de zaal in de Mattelier in Groenlo bomvol. Ruim 500 mensen waren op de informatie-avond over de toekomst van de Achterhoekse ziekenhuizen.

Het eerste applaus was voor huisarts Jaap Brenninkmeijer van de huisartsenvereniging Oost-Achterhoek, die het beeld schetste van een enorme verarming van de zorg als de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde verdwijnen uit het SKB. ,,Dit is het begin van het einde van een volwaardig ziekenhuis. Wat overblijft is een polikliniek.”

Ook SKB-kinderarts Frits Kupers kreeg een groot applaus toen hij vertelde dat hij 27 november volledig overdonderd was door het nieuws van de sluiting. ,,Ik heb anderhalve dag met een rouwband rondgelopen, hoewel het personeel dat als onprofessioneel betitelde. Nu lijkt de kou uit de lucht, maar pas op, de oorlog is nog gaande”, waarschuwde hij.

Vacatures moeilijk te vullen

Voorzitter van bestuur Chrit van Ewijk van de Santiz-ziekenhuizen, het betoog waar iedereen op wachtte, benadrukte dat hij als directie gedwongen is om in de toekomst te kijken. ,,En dan vooral met als doel de goede zorg voor alle Achterhoekers te behouden. Hoe is deze discussie nu gekomen? Kijk eens naar Nederland. Alle ziekenhuizen zijn drie jaar geleden op nul gezet. Wij worden feitelijk klem gezet, financieel. Maar ook het personeelsprobleem speelt. Vacatures zijn moeilijk in te vullen.”

Hij maakte uitgebreid excuses voor de communicatie en de ophef die daardoor is ontstaan.

Ondanks de excuses, kreeg hij scherpe vragen uit het publiek: Is er nog vertrouwen in u? Heeft u nog voldoende draagvlak? Bent u bereid voor twee volwaardige ziekenhuizen te gaan? ,,U heeft een andere agenda en dat is eng”, was een opmerking uit het publiek. Van Ewijk antwoordde over het verloren vertrouwen: ,,Ik ga niet over mijn eigen functioneren, daar mag de Raad van Toezicht over oordelen.”

Grote afwezige woensdagavond was de tweede man van de Raad van Bestuur van Santiz, Bijar Altalabani.

Collega’s sollicteren al

SKB-kinderarts Tessa van Balen vroeg of Van Ewijk zich realiseert hoeveel schade er nu al is aangericht door de ophef. ,,Veel van mijn collega’s zijn al elders aan het solliciteren.”

Ook Menzis-directeur Joris van Eijk kreeg een spervuur aan vragen. Want staat hij ook voor twee volwaardige ziekenhuizen? ,,Wat is volwaardig?”, was zijn tegenvraag. ,,De basiszorg, oké. Voor de Achterhoek moeten we dat organiseren. Maar wat als er geen personeel meer is? Ik maak me zorgen of we in de toekomst dezelfde zorg kunnen bieden.”

Waarop uit de zaal de oproep kwam om dan met zijn allen naar een andere verzekeraar over te stappen. ,,Dat moet u dan maar doen”, was zijn reactie.

Wat zijn de ambities?

Ziekenhuisdeskundige Ad Huijsmans schetste zijn ervaringen met grote en kleine ziekenhuizen. ,,Is het plan in Doetinchem om een ziekenhuis voor 300 miljoen te bouwen wel realistisch? Voor dat bedrag bouw ik bijna vijf basisziekenhuizen. De vraag is of het ambitieniveau van SKB en Slingeland hetzelfde is? Zo niet, dan moet SKB alleen verder.”

Voor deze suggestie om de fusie ongedaan te maken kreeg hij een staande ovatie.

Tweede Kamerlid Maarten Hijink van de SP, die met succes een motie had ingediend om het SKB te behouden, vroeg zich af van wie de zorg eigenlijk is. ,,Zolang verzekeraars de macht houden over dit soort zaken, houden we deze discussies. Bij bestuurder Van Ewijk had ik het idee: mooie woorden, maar waar zit het addertje onder het gras? Waarom vertrouw ik niet wat hij zegt?”