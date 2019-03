Bonnenregen voor hardrijders op Ruurloseweg Zelhem

vrijdaginterview De dierenarts met de stropdas gaat voor een zetel in Brussel

13:01 HENGELO - Zeven jaar na zijn vertrek uit de Tweede Kamer staat Henk Jan Ormel voor een terugkeer in de politieke arena. Niet in Den Haag, maar in Brussel: de Achterhoeker gaat namens zijn partij CDA voor een zetel in het Europees Parlement (EP). ,,Na tien jaar in de politiek ben ik naar Rome gegaan. En ik zeg je eerlijk: het kostte me een jaar om af te kicken.’’