Bontebrug in verzet tegen zonnepark: ‘Mensen voelden zich overvallen’

BONTEBRUG - Inwoners van Bontebrug komen massaal in opstand tegen de plannen voor een 18 hectare groot zonnepark aan de Lichtenberg aan de rand van het dorp. Een protestbrief met 104 handtekeningen op een totaal van 170 inwoners is deze week aan wethouder Janine Kock aangeboden.

Het zonneveld bij Bontebrug past in de plannen van de gemeente Oude IJsselstreek om in 2030 energieneutraal te worden.

Er is ruimte voor 30 hectare aan zonnevelden in de gemeente, initiatiefnemers hadden tot begin april tijd om hun plannen in te dienen. In totaal zijn er vijftien plannen binnengekomen die samen goed zijn voor een totale oppervlakte van 170 hectare. Het is aan de gemeente om een keuze te maken tussen de verschillende plannen.

Overvallen

De bewoners van Bontebrug voelden zich in eerste instantie overvallen door de plannen, zeggen Wilma Messing en Monique Hagen. Zij hebben het voortouw genomen om namens de inwoners van het dorp tussen Silvolde en Ulft actie tegen het zonneveld te ondernemen. ,,Er was door de initiatiefnemer in het weekend een berichtje naar de belangenvereniging gestuurd met de vraag om maandag te reageren. Die participatie had dus wel beter gekund. Mensen voelden zich overvallen. Toen iemand van het bedrijf langskwam, kwamen er geen duidelijke antwoorden of een geruststelling. Het leek meer een verkooppraatje.”

Quote Toen iemand van het bedrijf langskwam, kwamen er geen duidelijke antwoorden of een geruststel­ling. Het leek meer een verkoop­praat­je

Messing en Hagen brachten brieven rond in het dorp met de vraag die te ondertekenen. Van de 170 inwoners van Bontebrug hebben er 104 een handtekening onder de protestbrief gezet. Ze vrezen vooral de aantasting van het landschap waar nu onder meer patrijzen, uilen en reeën verblijven en zien het uitzicht voor een groot deel van het dorp verpest worden: ,,Het veld waar de zonnepanelen zouden moeten komen, ligt wel 2 meter lager dan het dorp. Dan kun je er groen omheen planten, maar je blijft er altijd op kijken.”

Pas op de plaats

De twee pleiten ervoor om pas op de plaats te maken met de aanleg van zonnevelden. ,,De ontwikkelingen gaan zo snel, laat de gemeente nu niets overhaast doen. Wie weet wat er de komende tijd allemaal kan met zonnefolie, of dakpannen die zonne-energie kunnen opwekken.” Verder zou de gemeente meer moeten kijken naar zonnepanelen op grote daken. ,,De Agem is bezig met een onderzoek hoe dat het beste kan zonder het net zwaar te belasten. Wacht dat nu eerst eens af voordat er beslissingen worden genomen die niet meer teruggedraaid kunnen worden.”

Maandag 10 mei is er een raads-infobijeenkomst over het onderwerp. Hagen gaat er inspreken namens de bewoners van Bontebrug en Kroezenhoek. De bijeenkomst is vanaf 20.00 uur te volgen via een livestream op de website van de gemeente Oude IJsselstreek.