Boodschap van hoop in Bronckhorst: ‘Komt moment dat we met z’n allen weer naar kermis kunnen’

videoHENGELO - ,,Er komt een moment dat we corona achter ons kunnen laten en dat we met z’n allen weer naar de kermis kunnen. Ik ben benieuwd hoe de samenleving is veranderd als het weer normaal wordt en of we er ook iets van hebben geleerd.”

Dit zei burgemeester Marianne Besselink dinsdagavond tijdens de online nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst. Zij doelde onder meer op het feit dat veel mensen tegenwoordig thuis werken. ,,Nemen we dit mee straks, of gaat alles weer terug naar het oude?”, vroeg de burgemeester zich af.

In een talkshowsetting bespraken zij en wethouder Evert Blaauw met presentator Frans Miggelbrink (met goudkleurig vlinderstrikje) het afgelopen en het komende jaar. Het gesprek ging over onder meer drugslabs, droogte en 75 jaar vrijheid. Met als rode draad corona.

Volledig scherm Burgemeester Marianne Besselink tijdens de online nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst. © PR

Droogteprobleem ondergesneeuwd door corona

Zo is het droogteprobleem in de Achterhoek volgens de burgemeester grotendeels ondergesneeuwd door de aandacht voor corona, en moeten we de strijd tegen de droogte niet vergeten. Het missen van de festiviteiten in het kader van 75 jaar vrijheid noemde zij ‘heel erg pijnlijk’. ,,Zeker omdat er zoveel moois georganiseerd was”, aldus Besselink. Ze noemde onder meer het openluchtspel in Halle, verschillende herdenkingen en een evenement met historische militaire voertuigen.

Het ging ook over de vondst van twee grote drugslabs: recent in Baak en in het voorjaar in Drempt. Dit was destijds het grootste crystal meth-lab van Nederland. ,,Als je ergens de eerste mee bent is dat normaal gesproken iets om trots op te zijn, maar dat is hier uiteraard niet zo”, zei Besselink. Zij riep mensen op alert te blijven op verdachte situaties in het buitengebied.

Overigens leek het alsof de uitzending live was, zoals ook in een rood balkje bovenin stond, maar de show was overdag al opgenomen. Er waren zo tussen de 170 en 180 kijkers.

,,We hopen volgend jaar weer de zaal vol te hebben in Bronckhorst”, zo zei wethouder Evert Blaauw.

Volledig scherm Riek Klein-Reesink Willemsen uit Hummelo. © PR

Vrijwilliger van het jaar en zeven kampioenen

Riek Klein Reesink-Willemsen uit Hummelo werd verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Zij is al vele jaren vrijwilliger en bestuurslid van de Zonnebloem, draagt bij aan rolstoelactiviteit Roll-Over en is coördinator van de chauffeurs van Tafeltje-Dekje voor Stichting Welzijn. Volgens de gemeente heeft Riek Klein Reesink-Willemsen ‘het hart op de goede plaats, is een constante factor in de bovengenoemde organisaties en maakt voor veel mensen dingen mogelijk’.



De Hummelose streed om de titel met twee andere genomineerden, te weten het echtpaar Kees en Diny Mijnsbergen uit Zelhem en Rommy te Vaarwerk uit Vorden.

Daarnaast zijn er ook nog zeven kampioenen gehuldigd, die ondanks het rare sportjaar als gevolg van corona toch de beste werden in hun sport of een podiumplek behaalden. Het gaat om:

• Joey Puthaar (b standaard)

• Melissa Peperkamp (snowboarden freestyle)

• Niels Kappert (touwtrekken)

• Luke Hoogkamp (touwtrekken)

• Rens Stijf (wedstrijdzwemmen - lange afstand)

• Ties Dekkers (dobbervissen)

• Tijmen Wisselink (atletiek – hardlopen)

De online nieuwjaarsreceptie is hieronder terug te kijken of via bronckhorst.nl/nieuwjaarsreceptie