Boodschappen bestellen via speciaal telefoonnummer in Winterswijk

Amper nieuwe coronabe­smet­tin­gen in de Achterhoek: alleen in Doetinchem één erbij

15:14 DOETINCHEM - Het aantal bevestigde coronabesmettingen in de Achterhoek is amper gestegen. In een dag tijd is er slechts één patiënt bij gekomen, in Doetinchem. Het aantal mensen bij wie in Doetinchem het coronavirus is vastgesteld komt daardoor op 24.