Boodschappen vers van het land: boerderijwinkels zien omzet verdubbelen

,,We hebben hier zeker wel een verdubbeling van de omzet”, zegt eigenaar Dick Garritsen van De Kruisbrink in Toldijk. En Annemiek Scholten van de Verse Kers in Wehl ziet een omzetstijging van tussen de 60 en 70 procent.



Alsof er een crisis voor nodig was om te beseffen dat om de hoek groente, zuivel, fruit en vlees verkrijgbaar is dat het etiket eerlijk en duurzaam verdraagt.



Vrijwel vanaf het begin van de coronacrisis in maart zet die trend in, zegt Jan-Willem van der Schans, onderzoeker bij Wageningen University and Research en gespecialiseerd in korte ketens. ,,De voorzitter van Landwinkels praatte over een verdriedubbeling van de omzet. En ook bij Streeckproduckten, de lijn regionale producten van Albert Heijen, is een omzetgroei van 30 procent.”