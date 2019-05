Boogie Woogie wordt gered met drie keer 150.000 euro

Afnemende subsidie

De muziekschool, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk, verkeert al langer in de financiële problemen. Die zijn grotendeels veroorzaakt door de afnemende gemeentelijke subsidie. Volgens wethouder Aalderink toont Winterswijk met de extra subsidie dat ze bereid is om steun te verlenen. De twee andere gemeenten hebben daar nog geen besluit over genomen. Aalderink: ,,Dit is ook aan hen een statement: wij willen door met Boogie Woogie, met of zonder jullie.”

Tot en met 2021

Ballet of zang

Volgens wethouder Aalderink krijgt de muziekschool daarna een vast bedrag per jaar. Het muziekaanbod moet vorm krijgen in een catalogus met allerlei producten waaruit gekozen kan worden. ,,Daarna moeten we ons afvragen of we bijvoorbeeld nog ballet of zang willen of dat de deelnemers dat helemaal zelf moeten betalen.”



Het voorstel voor de extra steun aan Boogie Woogie wordt einde juni in de gemeenteraad van Winterswijk behandeld. De verwachting is dat rond dezelfde tijd ook de raden van Aalten en Oost Gelre dit plan behandelen.