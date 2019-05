Boomkwekerij Ten Elsen in Neede: vroeger de fruittuin voor de regio

Geslaagde reünie van oud-personeel weiproduc­ten en kaasfa­briek in Geesteren

12:44 GEESTEREN - 165 oud-personeelsleden van de Coöperatieve Weiproduktenfabriek en kaasfabriek Mel Ami in Borculo bezochten zaterdagmiddag de reünie in De Melktap in Geesteren.