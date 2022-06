Boorwerk voor hoogspanningsleidingen legt N823 van Neede naar Eibergen plat

NEEDE/EIBERGEN - Tussen Neede en Eibergen wordt geboord voor het leggen van stroomleidingen tussen een in de Needse buurtschap Hoonte aan te leggen zonnepark en het onderstation van netbeheerder Liander aan de Needseweg/N823 . De N823 is deze week in de richting Eibergen gestremd voor verkeer vanuit Neede.

Van Eibergen naar Neede kun je als automobilist of motorrijder over de N823, plaatselijk Needseweg, c.q. Eibergseweg. Maar deze provinciale weg is dezer dagen eenrichtingsweg. Dat heeft alles te maken met de ‘reuzen’ van Drillcon, c.q. aannemersbedrijf A. Hak, die op opeenvolgende plekken ondergronds boorwerk plegen. Het materieel staat deels op de rijbaan van de N823, waardoor van die weg slechts één rijstrook beschikbaar is voor passerend verkeer.

Voor het ondergrondse boorwerk wordt de N823 deels afgesloten. © Redactie Tubantia

Verkeer wordt van Eibergen richting Neede geleid; de N823 is afgesloten voor tegemoetkomend verkeer. © redactie Tubantia

Er is onder meer geboord nabij de Schurinkweg, maar ook bij de Wolinkweg moeten ondergrondse stroomleidingen komen. De leidingen zouden met name nodig zijn om een te realiseren zonnepark van ontwikkelaar Kronos aan te sluiten, zoals dat wordt ontwikkeld aan de Hoondermaatsweg in de buurtschap Hoonte tussen de zuidwesthoek van Neede en de N18.

‘Spookrijders’ tegengehouden

Dinsdag werd het eenrichtings-regime afgetrapt zonder verkeersregelaars. Vanaf vandaag staan ter plekke verkeersregelaars om ‘spookrijders’ vanuit Neede te weren. Maar zij hebben het regelmatig druk, want vanuit Neede komend is niet voor iedereen voldoende duidelijk dat de weg even verderop is afgesloten.

Op de website van de provincie Gelderland, wegbeheerder van de N823, staat het project van deze week niet aangegeven bij de aangekondigde wegwerkzaamheden. De N823 is eerder dit voorjaar afgesloten geweest voor verbreding en deels reconstructie van het naastgelegen fietspad.

Overmorgen, van 10 op 11 juni, wordt de N18 die de N823 ter hoogte van het Liander-onderstation kruist, ook eenmalig afgesloten. Of dat te maken heeft met het deel van het traject waarbij mogelijk de stroomleidingen langs de N823 onderdoor de N18 moeten worden geboord, is niet duidelijk. Ook bij Rijkswaterstaat ontbreken de werkzaamheden van 10 op 11 juni op het digitale overzicht.

Het onderstation van Liander langs de N823/Needseweg, waar de leidingen aangesloten zullen worden op het stroomnet. © Redactie Tubantia

Boorwerk thv de Schurinkweg. © Redactie Tubantia