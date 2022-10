Boos over kleinere afstand tot windmolens: ‘College gaat op de stoel van de raad zitten’

Er komen een stuk of acht windmolens in de omgeving van Beltrum. Dat is tenminste het plan van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre. Ze proberen het samen voor elkaar te krijgen, maar het Berkellandse college fietste onlangs nogal onverwacht door de afspraken. De afstand van een windmolen tot een woning mocht 400 meter zijn en geen 600 meter, zoals was afgesproken.

De eenzijdige bijstelling leidde niet alleen tot verbazing in Oost Gelre, maar ook tot onrust bij de buren van de toekomstige windmolens. Tweehonderd meter is ineens een heel stuk dichterbij je huis. Jan Zappeij, de eenmansfractie van de Berkellandse Burgerpartij, is ook boos over deze aanpassing. De gemeenteraad heeft namelijk bepaald dat het 600 meter is en het college kan dat niet op eigen houtje veranderen. Aanpassen kon alleen als er landelijk nieuwe normen zijn, was de afspraak, en die zijn er nog niet. „Het college heeft twee mogelijkheden: uitvoeren of aftreden.”

De enige reële optie is de aanpassing terugdraaien, zegt Zappeij, want aftreden zit niemand op te wachten. Maak er weer 600 meter van dus. Zoals Oost Gelre dat ook heeft. „Dat zou wel zo netjes en verstandig zijn.” Maar het belangrijkste, zegt Zappeij, is dat hier een staatsrechtelijke misser is begaan: het college mocht dit helemaal niet besluiten. „De raad heeft het voor het zeggen.”

Het college liet eerder weten dat 400 de landelijke norm is, maar dat klopt niet, aldus Zappeij. Die aanpassing moet nog komen, als hij al komt. Het argument van het college om de windmolens dichterbij toe te staan is omdat er anders niet voldoende ruimte zou zijn voor vier windmolens in het zoekgebied nabij Beltrum.