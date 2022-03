Boosheid bij prikplek in Doetinchem: bezoeker komt voor niks en scheldt GGD’ers uit

De onvrede over dit nieuws werd met flink wat scheldwoorden geuit, laat de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) weten. ,,Het is vervelend als je voor niets komt, maar blijf aardig”, zegt een woordvoerder van de gezondheidsdienst.



Sinds deze week is de locatie in Doetinchem alleen nog open op dinsdag, vrijdag en zaterdag, van 08.00 tot 19.30 uur . ,,We zijn minder vaak open omdat steeds meer vaccinaties op afspraak worden gezet”, zegt de woordvoerder. ,,Dat hebben we vorige week wel gecommuniceerd, maar dat is duidelijk niet door iedereen gezien.”