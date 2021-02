Bootcamp, kickboksen en fotowedstrijd om jongeren ‘achter scherm vandaan te trekken’

STEENDEREN/ HUMMELO - Jongeren in Bronckhorst kunnen deze krokusvakantie gratis meedoen aan sportieve activiteiten in vijf dorpen. Voor degenen die iets minder sportief zijn is er een fotowedstrijd, met als hoofdprijs een spiegelreflexcamera.