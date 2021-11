Borculo wil nieuw leven voor de Sint: ‘Als we de handschoen nu niet oppakken, dan bestaat sinterklaasfeest over vijf jaar wellicht niet meer’

Aan het aftellen voor verhuizing naar nieuwe locatie Fijnder op Laarberg

GROENLO - Vanaf drie locaties verhuizen SDOA’s loopbaanplein (nu Winterswijk) en het backoffice (Groenlo) samen met Werkbaan Oost (WBO) uit Lichtenvoorde begin 2022 naar de Batterij in Groenlo. SDOA-directeur Theo Beijer is overtuigd van de kansen voor de Achterhoekers die er worden geholpen. ‘Onze missie blijft helpen via persoonlijke aandacht.’

9 november