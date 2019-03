De Borculoër moest zich gisteren verantwoorden voor politierechter Rademaker in Zutphen. W. was in oktober 2017 betrokken bij een eenzijdig ongeval op de Galgenveldsdijk. Een getuige die de auto tussen tien en half elf 's avonds, naast de weg zag staan, heeft beschreven hoe de situatie 'wel in scène gezet' leek.

W. heeft tegenover de politie steeds verklaard dat hij degene was die achter het stuur zat, maar zijn advocaat Huisman trok dat bij de rechtbank in twijfel: 'bijrijder' K. vertoonde namelijk verwondingen die passen bij de plek achter het stuur. Echter niet K. maar W. werd als bestuurder onderzocht. Hij bleek een twee keer zo hoog THC-gehalte in het bloed te hebben als wordt getolereerd: 5,9 microgram. W. gaf echter aan dat hij op de dag van het ongeluk geen wiet had gebruikt: de 'score' moet van een dag eerder zijn.

Tegenonderzoek

Politierechter Rademaker sprak hem uiteindelijk vrij van het verwijt onder invloed van drugs te hebben gereden, omdat de politie noch het Openbaar Ministerie hem schriftelijk wezen op zijn recht om een tegenonderzoek van zijn bloedmonster te laten doen.