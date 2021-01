Borculoër voor ’zoveelste keer’ gepakt voor rijden zonder rijbewijs

update Zwarte Cross trekt stekker uit eigen omroep Stamppot: veel te weinig leden

14 januari HENGELO/ LICHTENVOORDE - Er gaat per direct een streep door de nieuwe omroep Stamppot van de Feestfabriek, het bedrijf achter onder meer de Zwarte Cross en Mañana Mañana. Het aantal leden van de omroepvereniging is blijven steken op een paar duizend. Dat is bij lange na niet het aantal van 50.000 leden dat nodig was om aspirant-omroep te worden.