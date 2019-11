Borculose Ballentocht trekt 700 deelnemers

Update | Video Chaotische avondspits op A1 door reeks ongelukken zorgt voor lange files

22 november Op meerdere plekken liep het verkeer vanavond in de avondspits vast op de A1. In alle gevallen was sprake van ongelukken, die voor lange files zorgden. Op een gegeven moment meldde de ANWB een extra reistijd van 90 minuten. Bij Holten raakte de bestuurder van een personenauto ernstig gewond na een botsing met de vangrail. Ook was er een melding van ernstige verkeershinder bij de Voorthuizen in de rijrichting Apeldoorn.