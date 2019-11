Borculose Ballentocht trekt meer dan 700 deelnemers

Nieuw landgoed in Voorst op voormalige boerenak­kers

10:00 VOORST - Een gebied tussen de Marmelhorstweg, Grensweg en A-strang in Voorst bij Gendringen mag landgoed worden. In het gebied is ruimte voor de bouw van een ‘landhuis met allure’ op 5,5 hectare grond. Daarmee moeten de natuur- en landschapswaarden rondom Engbergen worden versterkt.