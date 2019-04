Borculose dj Obsa Rinders stapje dichter bij droom

Vooral op instagram was de dj in menige insta-story te vinden, “Het is ongelofelijk, ik werd in eens door iedereen gesteund en wil ook iedereen danken voor het stemmen”, zegt Rinders. Behalve dat hij de meeste stemmen had gescoord, was ook zijn mixtape als beste beoordeeld. Mocht Rinders de finale winnen, dan mag hij op 21 april Dancetour 2019 in Arnhem openen.