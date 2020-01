De broers Van Arragon verhuisden in 2006 van Goor naar het Jonkerspad op bedrijventerrein Overberkel in Borculo. Een in Neede gevestigde bv, Van Arragon Chalet-Bouw BV, is niet failliet, zo meldt curator Niek Cornelissen desgevraagd. „Die bv gaat gewoon door.”

De website ThuisBouw.nl is daags na het uitspreken van het faillissement nog gewoon online. Het bedrijf meldt daar casco bungalows en woonhuizen te leveren, vanaf 62.900 euro. Vanuit Borculo werd in enkele dagen tijd een huis naar keuze in elkaar gezet. ThuisBouw concentreerde zich daarbij op de buitenlanden, binnenwanden en dak. De afnemer kon zelf in combinatie met lokale bouwbedrijven de afbouw oppakken.

Grondstofprijzen

Personeel had de failliete bv niet in dienst. „Er waren nauwelijks opdrachten. Aan één opdracht werd nog gewerkt”, schetst de curator. „Er staat één half afgebouwde constructie op het terrein in Borculo, met nog onderdelen binnen. Daarvoor was geen klant die er al geld in had zitten. Ik moet dus kijken of er nog waarde in zit”, vat Cornelissen samen. De boedel bestaat verder uit het bedrijfspand aan het Jonkerspad. „Ik denk niet dat er een doorstart in zit, mede gezien de lege orderportefeuille.”