Borculose Fiets4daagse ziet dit jaar ‘goud’

BORCULO - Vier dagen op ‘expeditie’ op de fiets. Elke dag in een andere richting en met steeds een ander thema. De Borculose Fiets4daagse maakt van 19 tot en met 22 juli weer honderden ontdekkingsreizigers. Dit jaar is sprake van een jubileumeditie: het evenement ‘ziet goud'.

Najaar 2021 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de jubileumeditie van het fietsevement. Deelnemers kunnen voor elke dag kiezen uit routes van 25, 40 of 60 km. Alle routes worden uitgepijld met onderweg stops bij verschillende horecabedrijven die vaak ook dienst doen als stempelpost op de route.

De eerste dag, dinsdag 19 juli, is de Möllenroute. Daags erop op woensdag is NATUURrijk het thema. Op donderdag staat traditiegetrouw de agrarische route ofwel Boerendag op het programma. Dan wordt vaker afgestapt: verschillende landbouwbedrijven openen dan hun deuren. Vrijdag is de afsluitende dag met dan de Slingeroute.

Berkelschippers als gastheer van de Fiets4daagse

De Zompenloods aan de Graaf Wichmanstraat is weer het vaste vertrek- en eindpunt. Hier zullen de Borculose Berkelschippers weer als gastheer optreden voor alle deelnemers en als vanouds voor gezelligheid zorgen. Op de afsluitende dag is er bovendien een toetje: de route voert dan langs de boekenmarkt in het centrum van Borculo.Liefhebbers kunnen dan even afstappen om te speuren tussen de boeken of er iets van hun gading tussen zit. Daarna fietsen ze door naar het eindpunt waar de afsluiting plaatsvindt met tevens een verloting met mooie prijzen.

Voorinschrijving voor de fietsvierdaagse is mogelijk via de website www.fiets4daagse.eu. Voor wie minder digitaal is ingesteld: persoonlijk inschrijven bij de TIB/VVV aan de Hofstraat 5 kan ook. Of op maandagmiddag 18 juli - daags voordat voor de eerste fietsdag wordt afgetrapt - bij de Zompenloods aan de Graaf Wichmanstraat 48 a vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur.

Meedoen kost 12 euro per persoon. Losse dagkaarten kopen kan ook: dat kost 5 euro. Een gezinskaart voor de hele week kost 25 euro. Dagelijks kan tussen 8.30 en 11.00 uur worden gestart; ‘finishen’ bij de eindcontrole kan tot 17.00 uur en op de slotdag op vrijdag tot 15.30 uur.