Borculose grondlegger Gemeentebelangen Berkelland Jan Bosman (92) overleden

BORCULO - Op 92-jarige leeftijd is zaterdag Borculoër Jan Bosman overleden. Bosman was mede-oprichter van de lokale politieke partij Gemeentebelangen Borculo en was voor die partij ook wethouder in Borculo. In 1995 werd hij benoemd tot ereburger van het Berkelstadje.

Jan Bosman was aanvankelijk VVD-lid, maar werd in 1972 samen met ondernemer Riekus Braaksma en Cor van Mossevelde oprichter van de lokale politieke partij Gemeentebelangen.

Cor van Mossevelde over de ontstaansgeschiedenis van de lokale partij: „Bosman en Braaksma werden als VVD’ers door voorzitter Swart, directeur van de weiproductenfabriek, op het matje geroepen toen ze aangaven problemen te hebben met de koers van de partij. Dat ging vooral om wat de VVD landelijk voorstond. Mede door de manier waarop Swart hen dacht te moeten terugfluiten, namen ze juist afstand van de partij. Gemeentebelangen Borculo stelde de belangen van de lokale gemeenschap voorop. Jan Bosman werd in 1976 wethouder voor de partij. Met onder meer onderwijs in zijn portefeuille.”

Betrokken gebleven

Voorzitter Gerrit Gönning van de tegenwoordig Gemeentebelangen Berkelland hetende lokale partij: „Jan Bosman was allang teruggetreden uit de actieve politiek, maar is wel jarenlang betrokken gebleven bij het reilen en zeilen ervan. Hij was ook nog steeds lid.”

Ereburger

Jan Bosman is behalve wethouder ook voorzitter geweest van wat in Borculo ‘de stichting met de lange naam’ genoemd wordt: de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen Borculo. Als zodanig was hij betrokken bij onder meer de herdenking/viering van 4 en 5 mei en de septemberfeesten. In augustus 1995 werd Bosman benoemd tot ereburger van Borculo.

Briljanten huwelijk

In 2018 haalde het echtpaar Jan Bosman en Dilly Bosman-Sprokkereef het nieuws nog vanwege hun 65-jarig huwelijksjubileum. Het stel kreeg drie dochters en heeft inmiddels twee kleindochters. Dochter Anjo Bosman trad politiek in de voetsporen van haar vader; zij is momenteel wethouder namens GB in de gemeente Berkelland.

Volledig scherm Oorkonde en erepenning van Jan Bosman, erebruger sinds 29 augustus 1995. © Carlo ter Ellen