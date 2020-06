Borculose hovenier: ‘Cortènstaal en douglashout zijn hip en modern’

Hitte Ondanks zeer warme dag krijgen we deze week geen regionale óf landelijke hittegolf

18:58 De kans op een regionale hittegolf in Oost-Nederland is verkeken doordat de temperatuur vandaag de 30 graden niet heeft aangetikt. En hoewel het in Limburg om 13.20 uur wel warmer was dan 30 graden, is er ook geen kans meer op een landelijke hittegolf. Daarvoor moet het kwik in De Bilt immers boven de 30 komen, maar ook dat gebeurde vandaag niet.