Borculose kegelaars staan voor zondag voor kampioenschap

Op deze zondag worden ook elders in het land wedstrijden gespeeld voor de verschillende divisies en zal het Borculose BKC1 kampioen worden in de 2e divisie.

Met ruim 200 Borculose kegelaars en een aantal teams die op hoog niveau kegelen, is Borculo inmiddels een echte kegelstad. Kegelbanencentrum De Kelder is sinds september geopend en draagt met deze nieuwe locatie een steentje bij aan de kegelsport in Borculo.

Eind november wordt onder de vlag van de BKC een openingstoernooi gehouden in De Kelder. Daarnaast is er op woensdagmiddag 30 oktober een gezellige kegelmiddag voor senioren. Hiervoor kunnen alle senioren uit Borculo en omgeving zich telefonisch aanmelden via 0545-273375 of via een e-mailtje naar dekelder@het-wittehuys.nl. Meer info: www.het-wittehuys.nl.