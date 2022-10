Borculose Kids on ice in Deventer: schaatsproject dit jaar voor zestiende keer

‘t Bunt ziene verskes dee nog altied uns harte raakt’: beeld als postuum bedankje aan Willem Hulzer

WINTERSWIJK - Zonder veel vlagvertoon is vrijdagmiddag een bronzen beeld van schrijver ‘Hulzer’ Willem Wilterdink onthuld in Winterswijk. Het beeld is geplaatst om het 40-jarig bestaan van woonzorgcentrum Pronsweide te markeren.

30 september