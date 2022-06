Borculose kruipt met ‘extreem veel alcohol’ op achter het stuur: ‘Knap dat u uw autosleutels nog kon vinden’

In Eibergen werd zij gepakt door de politie en na controle bleek dat ze liefst vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. De officier van justitie sprak over een ‘extreme hoeveelheid alcohol’. ,,We hebben het hier toch zeker over zeventien of achttien drankjes. Heel knap dat u, in die toestand, uw autosleutels nog hebt kunnen vinden.”