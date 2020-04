Borculose ondernemers zij aan zij: hartverwarmend liedje van Brenda Bee

„Als ik naar buiten kijk, dan voel ik mij niet meer alleen”, begint het liedje ‘Borculo zij aan zij’ van de Borculose Brenda Bee, zoals de artiestennaam luidt van de eind 2017 naar Borculo verhuisde Brenda van Aarsen. Het nummer dat ze aan haar woonplaats wijdde, wordt door Borculose ondernemers omarmd.

Begroeten

„Ik kom van oorsprong uit Noord-Holland, maar voel me helemaal thuis in de Achterhoek. Zoals hier met elkaar wordt omgegaan! Je hebt hier oog voor elkaar, iedereen begroet elkaar. Als je in je voortuintje aan het werk bent, moet je bij wijze van spreken opletten dat het werk tussendoor ook nog af komt!”

Collega-ondernemers

Edith Sietsma, van cadeauwinkel Ditjes & Datjes aan het Muraltplein: „Oud zeer is opzij gezet; iedereen herkent in zijn of haar collega-ondernemers een mens die óók houdt van ondernemen als proces waarbij je klanten helpt aan waar zij naar op zoek zijn. We zijn met elkaar tegelijk in een andere, moeilijke tijd beland. En willen daar mét elkaar goed uitkomen. Tegelijk gaat dat hier prettiger dan wanneer je om zo te zeggen driehoog achter op een flatje woont.”

