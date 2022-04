‘Borculose’ scholieren sportief aan de bak tijdens KSE

Doetinchem wil Passion-suc­ces direct verzilve­ren: gratis parkeren vrijdag en zaterdag

DOETINCHEM - 2,1 miljoen kijkers hebben donderdagavond The Passion gezien, uitgezonden vanuit het centrum in Doetinchem. De gemeente probeert die kijkers meteen naar de stad in de Achterhoek te lokken met gratis parkeren.

