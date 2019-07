Borculose vierdaagse: fietsen langs beken, kastelen en boeren in de Achterhoek

BORCULO - Borculo staat deze week in het teken van de fietsvierdaagse. Honderden deelnemers uit het hele land fietsen vanaf het Berkelstadje door de omgeving van Berkelland

Dinsdag vertrekken de eerste fietsers bij het startpunt bij de Zompenloze aan de Graaf Wichmanstraat in Borculo. Voor de 48e editie van het evenement zijn routes van 25, 40 en 60 km uitgezet. Tijdens de vier dagen gaan de fietsers vier verschillende kanten uit.

Dinsdag is het Rondje Achterhoek, woensdag de Kastelenroute, donderdag de traditionele Boerendag, georganiseerd door de LTO, waarbij verschillende boerderijen hun deuren openen voor publiek, en vrijdag de Bekenroute. Op deze laatste komt de route langs de traditionele Boekenmark met zo’n veertig kramen in de Weverstraat in Borculo.

De deelnemers kunnen elke dag vanaf 09.00 uur starten en tot 17.00 uur finishen. Bij de start ontvangen de deelnemers elke dag een duidelijke routebeschrijving. Ook worden alle routes worden met pijlen aangegeven. Onderweg is er op alle routes op de stempelposten weer veel te beleven en is er alle tijd om op de locaties te iets te eten of te drinken.

Ook bij het start- en finishpunt bij de Zompenloze is er van alles te doen en zullen de Berkelschippers voor een gezellige sfeer zorgen. Vrijdag is de grote afsluiting waarbij de uitslag van de prijsvraag bekend wordt gemaakt en er prijzen te winnen zijn. Het koor Efkes Anders treedt op en onder het genot van een drankje en hapje kunnen de deelnemers terugkijken op de vier fietsdagen.

Voorinschrijving

Na het succes van vorig jaar kunnen deelnemers zich op maandagmiddag al inschrijven voor de Fiets4daagse. Vanaf 13.30 uur zitten de medewerkers van de VVV/TIB klaar bij de Zompenloods om de inschrijving te regelen. Deze voorinschrijving is mogelijk tot 16.00 uur. Fietsers hoeven dan dinsdag alleen nog maar de route op te halen om van start te kunnen.