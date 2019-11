Bordeel Escape in Doetinchem kan nog dit jaar ‘onverwachte controle’ verwachten

Het raadslid vroeg onder meer of sluiting van het bordeel mogelijk was. Daarop zei Boumans dat als mocht blijken dat vrouwen die werken in het bordeel daar ook overnachten, sluiting volgt. ,,Bij eerdere controles dit jaar hebben we dat niet geconstateerd", zegt Boumans.



Volgens de burgemeester zijn de slaapplekken buiten het bordeel. ,,Maar wel op het terrein. Juridisch is niet duidelijk of het tot de exploitatievergunning hoort. Ik heb de exploitant gezegd dat ik ervan uit ga dat dat wel zo is. Als blijkt dat de slaapplekken in gebruik zijn, volgt onmiddellijk sluiting. Er is nu onvoldoende bewijs voor of de slaapplekken zijn gebruikt.”